Iran : accident d'un hélicoptère présidentiel, les secours recherchent Ebrahim Raïssi

Par Euronews

L'hélicoptère transportant le président iranien a subi un "atterrissage brutal", selon la télévision d'Etat, sans plus de précisions. Les secours sont dépêchés sur place.

PUBLICITÉ

Ebrahim Raisi était en déplacement dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental. La télévision d'État a déclaré que l'incident s'était produit près de Jolfa, une ville située à la frontière avec l'Azerbaïdjan, à quelque 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale iranienne, Téhéran.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, le gouverneur de la province iranienne d'Azerbaïdjan oriental et d'autres responsables accompagnaient M. Raisi, a rapporté l'agence de presse gouvernementale IRNA.

Un responsable du gouvernement local a utilisé le mot "crash" pour décrire l'incident, mais il a reconnu à un journal iranien qu'il n'avait pas encore pu se rendre lui-même sur le site.

Ni l'IRNA ni la télévision d'État n'ont fourni d'informations sur l'état de santé de M. Raisi.

"L'un des hélicoptères a été contraint d'effectuer un atterrissage brutal en raison du mauvais temps et du brouillard", a déclaré le ministre de l'intérieur, Ahmad Vahidi, dans des propos diffusés par la télévision d'État.

"La région est un peu accidentée et il est difficile d'établir un contact. Nous attendons que les équipes de secours atteignent le site d'atterrissage et nous donnent plus d'informations", a-t-il ajouté.

Plusieurs équipes de secours sont en route pour la région, mais en raison du mauvais temps et du brouillard, elles pourraient mettre du temps à atteindre l'hélicoptère.

Des conditions météorologiques difficiles

Les secours tentaient d'atteindre le site, mais ils ont été gênés par les mauvaises conditions météorologiques. De fortes pluies et du brouillard ont été signalés, ainsi qu'un peu de vent. L'IRNA a qualifié la zone de "forêt" et la région est connue pour être également montagneuse.

M. Raisi s'est rendu en Azerbaïdjan tôt dimanche pour inaugurer un barrage avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Ce barrage est le troisième que les deux pays ont construit sur la rivière Aras.

Cette visite a eu lieu en dépit de relations froides entre les deux nations, notamment au sujet d'une attaque à l'arme à feu contre l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran en 2023, et des relations diplomatiques de l'Azerbaïdjan avec Israël, que la théocratie chiite iranienne considère comme son principal ennemi dans la région.

L'Iran fait voler divers hélicoptères dans le pays, mais les sanctions internationales rendent difficile l'obtention de pièces détachées. Sa flotte aérienne militaire date en grande partie d'avant la révolution islamique de 1979.

Un protégé du guide suprême

Ebrahim Raisi, 63 ans, est un partisan de la ligne dure qui a déjà dirigé le pouvoir judiciaire du pays. Il est considéré comme un protégé du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, et certains analystes ont suggéré qu'il pourrait remplacer le leader de 85 ans après sa mort ou sa démission.

Raisi a remporté l'élection présidentielle iranienne de 2021, un vote qui a connu le taux de participation le plus bas de l'histoire de la République islamique.

Raisi est sanctionné par les États-Unis en partie pour son implication dans l'exécution massive de milliers de prisonniers politiques en 1988, à la fin de la sanglante guerre Iran-Irak.Sous la direction de M. Raisi, l'Iran enrichit aujourd'hui de l'uranium à un niveau proche de celui d'une arme et entrave les inspections internationales

L'Iran a armé la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine et a lancé une attaque massive de drones et de missiles contre Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Il a également continué à armer des groupes mandataires au Moyen-Orient, comme les rebelles houthis du Yémen et le Hezbollah libanais.