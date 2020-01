Semaine décisive pour la réforme des retraites : ce qui bloque encore

"Il faut un âge d'équilibre qui soit individualisé, pas uniforme, en fonction des parcours professionnels et en fonction de la pénibilité", explique Hubert Julien-Laferrière, député LREM du Rhône . "Car quand on observe l’espérance de vie en bonne santé, lorsqu'elle est mesurée après 60 ans, on voit qu'elle peut avoir jusqu'à dix ans d'écart selon les métiers qu'on a effectués".

Actuellement, les agents de conduite partis à la retraite en 2018 avaient en moyenne 53 ans, selon la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF . Les autres agents de la SNCF, qui représentent la très grande majorité, sont partis à la retraite à un peu plus de 58 ans en moyenne.

"Là, nous allons mettre en place le piquet de grève de Perrache, donc on récupère notre matériel comme on le fait tous les matins depuis le 5 décembre", explique Laurent, cheminot depuis 1999.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.