Réforme des retraites en France : nouvelle journée de mobilisation

Le 5 décembre 2019, au premier jour du mouvement, entre 806 000 (selon le ministère de l'Intérieur) et 1,5 million, pour la CGT, de personnes avaient défilé dans les rues françaises. Un score qui n'avait pas égalé lors des journées de mobilisations suivantes, les 10 et 17 décembre.

Le syndicat réformateur CFDT, lui aussi opposé au projet depuis que le gouvernement a intégré la mesure d'un âge pivot fixé à 64 ans, n'avait pas appelé ses sympathisants à rejoindre cette nouvelle journée interprofessionnelle. Mais la centrale avait toutefois prévue ses propres actions, comme un rassemblement à Paris non loin du ministère des Transports, à l'appel de sa branche transports, la FGTE, qui regroupe des salariés des secteurs maritimes, routiers, aériens et des cheminots.

Hors Paris, plus de 120 000 personnes ont manifesté dans toute la France, selon un calcul de l'AFP à partir des chiffres donnés par la police ou les préfectures. On dénombrait 6 000 manifestants selon la police à Clermont-Ferrand (18 000 selon les syndicats), 10 000 à Bordeaux (70 000), 14 000 à Toulouse (120 000). Selon Philippe Martinez, 216 manifestations étaient prévues, "il n'y en a jamais eu autant".

Et de quatre ! La France connaît, en ce 9 janvier, sa quatrième fois journée interprofessionnelle de grèves depuis le début du mouvement le 5 décembre contre la réforme des retraites. Partout dans l'Hexagone, les manifestants battent le pavé pour afficher leur opposition au projet du gouvernement et demander sa suspension.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.