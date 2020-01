Manifestation contre la réforme des retraites : un cortège émaillé de tensions à Paris

"Le nombre élevé de personnes dans les rues devrait faire grimper les enjeux des négociations entre organisations patronales et syndicales et le gouvernement, qui reprennent ce vendredi, sur la question de l'équilibre financier du système des retraites", explique notre correspondante Anelise Borges .

"C'est très grave. 35 jours de grève et aucune réponse du gouvernement qui est complètement fermé et hostile", a déclaré Eric Drouet, l'un des leaders des gilets jaunes.

D'ici là, les opposants à la réforme des retraites seront mobilisés ce samedi , journée habituellement dévouée aux manifestations des gilets jaunes depuis plus un an. Des gilets jaunes qui étaient également présents dans le cortège parisien.

Les syndicats contestataires ont d'ores et déjà appelé à de nouvelles actions la semaine prochaine, les 14, 15 et 16 janvier.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.