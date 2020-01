Mexico : des chaussures rouges pour les victimes de féminicides

Des centaines de chaussures peintes en rouge ont été soigneusement déposées samedi sur l'une des places principales de Mexico pour attirer l'attention sur les violences sexistes dans le pays. On estime qu'en moyenne, 10 femmes et filles sont assassinées chaque jour et moins de 10% de ces cas sont résolus par la justice dans ce pays.

