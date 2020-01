La France et les dirigeants du G5 Sahel font front commun contre les djihadistes

Six présidents réunis à Pau pour faire front commun contre la menace djihadiste au Sahel. Emmanuel Macron, entouré de ses homologues nigérien, tchadien, mauritanien, burkinabé et malien, a réaffirmé l'engagement militaire de la France dans la région.

