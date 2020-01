En pleine crise en France, Ghosn réclame à Renault 800 000 € de retraite par an

Et ce n'est pas tout ! Considéré comme démissionnaire, l'homme d'affaires s'est également vu privé par le conseil d'administration de l'entreprise automobile de toucher des droits sur les actions - ce dont il profitait depuis 2015 -, délivrés grâce aux bons résultats obtenus par le fabriquant. 380 000 actions lui ont ainsi passé sous le nez, sachant que leur valeur totale représente plus de 15 millions d'euros , selon le cours actuel du titre Renault.

