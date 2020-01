États-Unis : des militaires saoudiens expulsés

Le 6 décembre, l'aviateur saoudien Mohammed al-Shamrani avait ouvert le feu sur la base de Pensacola, tuant trois marins américains et blessant huit autre personnes avant d'être abattu. Le drame avait relancé le débat sur la présence de militaires étrangers formés et entraînés sur des bases américaines. Le Pentagone s'est depuis engagé à redoubler de vigilance.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.