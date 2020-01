euroviews du 14/01/2020 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau espagnol relate l'histoire de Diego, le nom de cette tortue géante des Galápagos qui, à elle seule, aurait sauvé son espèce de l'extinction. L'animal centenaire aurait eu en effet plus de 800 petits. Il avait été extrait de son île natale pour contribuer activement à un programme de reproduction de cette espèce qui a, une époque, ne comptait plus qu'une quinzaine de spécimens. Il y en a désormais plus de 2000. Mission accomplie pour Diego qui sera bientôt reconduit dans les Galápagos.

Notre rédaction grecque évoque la situation très tendue sur les îles de la mer Égée, qui sont confrontées directement à la crise migratoire. Les habitants dénoncent la politique du gouvernement et expriment leur exaspération, notamment sur l'île de Chios, qui accueille quelque 6.000 réfugiés, alors que la capacité totale des structures est d'environ 1.300 lits. L'île voisine de Lesbos accueille quant à elle plus de 21.000 migrants.

