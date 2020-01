Libye : le cessez-le-feu en sursis

Malgré les accolades et les sourires de circonstance, la médiation russo-turque pour tenter de graver dans le marbre le cessez-le-feu en Libye n'a pas abouti. Si Fayez al-Sarraj - le chef du gouvernement libyen reconnu par les Nations Unies - a signé l'accord, son ennemi juré - le maréchal Khalifa Haftar - a quitté Moscou sans apposer son paraphe sur le document. Officiellement, l'homme fort de l'Est libyen demande du temps pour réfléchir.

