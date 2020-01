En Hongrie, le gouvernement nationaliste ne ménage pas sa peine pour doper la natalité

Budapest a en tout cas multiplié les mesures pour doper la natalité du pays, qui compte moins de 10 millions d'habitants et a vu un million de personnes partir vivre à l'étranger en 10 ans. Allègement de la fiscalité, prêts à taux zéro et au remboursement différé, aide au logement ou à l'achat de véhicules. Pour encourager les couples à faire des enfants, un vaste plan a été mis en place il y a quelques mois. Avec ses nouvelles mesures contre l'infertilité, le pays espère 4000 naissances de plus d'ici 2022.

1,5 naissance par femme : le taux de fécondité en Hongrie est inférieur à la moyenne européenne et le gouvernement vise le chiffre de 2,1 nécessaire pour renouveler la population. Pour ce faire, il rend donc tout acte et médicament contre l'infertilité gratuit. Il a aussi racheté des cliniques privées spécialisées ce domaine.

Si nous voulons des enfants hongrois plutôt que des immigrés, et si l'économie hongroise peut générer les financements nécessaires, alors la seule solution est de dépenser autant que possible pour soutenir les familles et élever les enfants.

Des enfants, oui, mais des enfants hongrois… C'est en quelque sorte le mantra du gouvernement hongrois. Face au déclin démographique, la droite conservatrice et nationaliste du Fidesz ne ménage pas sa peine. Elle vient de décréter la gratuité des traitements contre l'infertilité. Ce sera aussi prochainement le cas pour la fécondation in vitro. Pour le Premier ministre Viktor Orban, pas question de compenser la faible natalité par l'immigration.

