euroviews du jeudi 16 janvier : l'actualité des autres rédactions d'Euronews

Nos confrères de l'équipe hongroise se sont intéressés ce jeudi au sommet du groupe de Visegrad, qui a reçu à Prague Sebastian Kurz. Le chef du gouvernement autrichien, en matière de politique climatique notamment, voit les choses bien différemment de ses voisins de La Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie qui sont beaucoup moins pressés que Kurz. Ce dernier veut atteindre la neutralité carbone en 2040.

L'équipe grecque d'Euronews revient ce jeudi sur un évènement historique en Grèce : c'est une femme qui devrait bientôt devenir présidente de la République. Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, est actuellement présidente du Conseil d'Etat. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis l'a annoncé à la télévision et son élection au parlement ne devrait être qu'une formalité.

Une autre femme faisait l'actualité ce jeudi, mais en Angola cette fois. Nos collègues portugais se sont intéressés aux déboires d'Isabel Dos Santos, fille d'un ancien président et femme la plus riche d'Afrique. On l'accuse d'avoir détourné un milliard de dollars des entreprises nationales pétrolière et de diamants. mais Isabel Dos Santos a contre-attaqué en annonçant qu'elle pourrait se présenter à la prochaine présidentielle contre le successeur de son père et actuel président, Joao Lourenço.