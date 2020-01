Moins mobilisés contre la réforme des retraites

Une mobilisation en baisse, mais qui ne semble pas inquiéter les syndicats... Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France, On a dénombré 82.000 manifestants environ en régions, et 250.000 à Paris. A Marseille, sur ces images 8.000 personnes sont venues manifester autour du Vieux port.

"Nous détruisons un modèle social, déclare Mireille, que tout le monde nous enviait et qui va mettre dans la misère beaucoup de gens. Et avec des propos qu'avait la Dame de fer, quand elle était en Grande Bretagne pour faire croire qu'on va faire quelque chose pour les plus pauvres. Ça me révolte!"

La mobilisation a baissé par rapport à la dernière journée du 9 janvier, et encore plus depuis le début du mouvement, quand le front syndical était très uni contre la réforme. Malgré un recul du gouvernement sur l'âge pivot, CGT et FO restent vent debout et appellent à de nouvelles mobilisation, avec en ligne de mire le 24 janvier, jour de l'examen du texte en conseil des ministres.