Plusieurs dizaines d'avocats de Bordeaux ont manifesté devant le tribunal de la ville pour exprimer leur refus du projet. Leur fonds de pension autonome et autofinancé pourrait, en effet, être remis en cause par le projet de loi qui devrait être présenté en Conseil des ministres d'ici le 24 janvier prochain.

