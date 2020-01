Microsoft vise une empreinte carbone négative d'ici à 2030

"Nous comprenons qu'il s'agit seulement d'une fraction de ce qui est requis pour résoudre ce problème. Nous espérons qu'en faisant cela, nous montrerons l'exemple à la fois pour les gouvernements et les autres entreprises pour investir à nos côtés et résoudre ce problème".

L'entreprise a également dit qu'elle allait investir 1 milliard de dollars dans un nouveau "fonds d'innovation pour le climat", chargé d'améliorer les technologies de capture et d'élimination du carbone. Le fonds financera des technologies en cours de développement ainsi que des idées novatrices pour combattre le changement climatique. Ces investissements pourraient notamment être réalisés dans des marchés en développement "à risque" et pourraient consister en des acquisitions, selon Microsoft, qui prévoit également de travailler avec ses clients pour réduire les émissions de carbone.

Pour mener à bien son projet, le groupe prévoit de se fournir uniquement en énergies renouvelables dans ses centres de données, ses bâtiments et ses campus d'ici à 2025, de mettre en place une "taxe carbone interne" en juillet 2020 ou encore de participer à des opérations de boisement et de reforestation.

