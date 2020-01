Le restaurant de Paul Bocuse perd sa troisième étoile au Michelin

Car les trois étoiles faisaient la fierté du chef, qui déclarait en 2015 au micro d'Euronews, avec une certaine philosophie : "Cela fait quand même 55 ans que j'ai trois étoiles Michelin sans arrêt. Mais quand on pense avoir réussi, on a déjà loupé. On n'a jamais réussi, il faut toujours faire mieux."

Certains étoiles perdent de leur éclat au fil du temps. C'est le cas de celles de Paul Bocuse et de son restaurant, situé à Collonges-au-Mont-d’Or, dans la région Auvergne Rhône-Alpes, en France. L'établissement mythique d'un des chefs français les plus connus dans le monde vient de perdre sa troisième étoile au guide Michelin.

