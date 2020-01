Le prince Harry et son épouse Meghan renoncent au titre d'altesse royale

C'est officiel, Harry et Meghan, respectivement duc et duchesse de Sussex, renoncent à leurs titres royaux. Dans un communiqué publié ce samedi, la reine Elizabeth II a assuré être ravie qu’une voie constructive et encourageante ait été trouvée pour son petit-fils et sa famille.

Harry et Meghan ont également déclaré vouloir rembourser les 2,4 millions de livres de fonds publics dépensés pour rénover leur maison située près du château de Windsor, leur résidence de Frogmore Cottage qu'ils conserveront néanmoins.

Le couple a aussi annoncé qu’il ne représenterait plus la reine formellement.

Ces mesures doivent entrer en vigueur dès le printemps.