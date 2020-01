Liban : la colère déborde à Beyrouth, la violence s'accentue

Samedi de violences à Beyrouth. La capitale du Liban a vécu sa journée la plus dure depuis le début du mouvement de contestation le 17 octobre dernier. 4 mois de turbulences et une colère qui déborde. Déjà cette semaine des banques avaient été dégradées par les manifestants, de nombreuses routes ont été bloquées vendredi nécessitant l'intervention de l'armée.

