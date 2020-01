Ukraine : Zelensky rejette la démission de son Premier ministre

Il a en revanche exigé du Premier ministre d'améliorer sa coopération avec le Parlement et de revoir les salaires de hauts responsables gouvernementaux. La récente annonce d'importants bonus à ces responsables avait provoqué ces dernières semaines un scandale en Ukraine, un des pays les plus pauvres de l'Europe.

"Afin de dissiper tout doute concernant notre respect et confiance envers le président, j'ai écrit une lettre de démission et l'ai transmise" à M. Zelensky, a écrit le chef du gouvernement sur sa page Facebook.

Selon des fuites publiées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias, M. Gontcharouk a qualifié de "primitives" les connaissances économiques du président qui, quoique diplômé de droit, était comédien et humoriste jusqu'à son élection à la tête de l'Ukraine en avril.

"J'ai décidé de vous donner une chance, à vous et votre gouvernement", a déclaré M. Zelensky, lors d'une rencontre avec le chef du gouvernement Oleksiï Gontcharouk selon une vidéo publiée par la présidence. "Ce n'est pas un bon moment pour secouer le pays économiquement et politiquement".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.