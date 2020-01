Crise politique en Ukraine, le Premier ministre présente sa démission

"Afin de dissiper tout doute concernant notre respect et confiance envers le président, j'ai écrit une lettre de démission et l'ai transmise à M. Zelensky", a écrit le Premier ministre sur sa page Facebook. Évoquant les déclarations controversées, Oleksiï Gontcharouk déclare que "leur contenu crée artificiellement l'idée que moi et mon équipe ne respections pas le président. Ce n'est pas vrai. Je suis arrivé à ce poste pour appliquer le programme du président".

