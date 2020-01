Fermeture au public des sites des JO de Rio de Janeiro

"Il n'y eu qu'une succession de licences provisoires. Ce n'est pas possible que cette situation perdure depuis plus de trois ans" , a affirmé le procureur jeudi lors d'une conférence de presse.

Celle-ci avait pourtant fait appel vendredi de cette décision prise par un juge "pour préserver la sécurité de la population" , en raison des "spectacles et concerts" qui y sont régulièrement organisés. Le Parc olympique de Rio a notamment accueilli fin septembre le méga festival Rock in Rio, qui a réuni plus de 700.000 personnes sur sept jours de concerts.

