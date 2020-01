Pollution : les Serbes dénoncent l'inaction de leur gouvernement

Des experts estiment que la pollution de l'air dans les Balkans est élevée en raison notamment de l'utilisation de centrales électriques au charbon et de vieilles voitures. D'après le programme de l'ONU pour l'environnement les habitants des Balkans occidentaux perdent jusqu'à 1,3 année d'espérance vie à cause de la pollution atmosphérique.

