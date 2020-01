Quatrième et dernière "Marche des femmes" avant la présidentielle américaine

La quatrième et dernière " Marche des femmes " avant l'élection présidentielle américaine s'est tenue ce samedi dans plus de 180 villes des États-Unis. Des milliers de personnes ont participé à ces rassemblements annuels initiés au lendemain de l'investiture de Donald Trump. C'était en 2017, la "Marche" avait rassemblé des millions de personnes à travers le pays.

