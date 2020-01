Harry-Meghan : il ne faudra plus leur dire "altesse royale"

A 93 ans, la reine d'Angleterre n'a pas perdu de sa poigne. Alors que le Royaume est secoué par les velléités d'indépendance du couple Harry-Meghan, Élisabeth II a tenu à clore l'affaire ce week-end en annonçant qu'ils devraient renoncer à utiliser "leur titre d'altesse royale".

S'exprimant pour la première fois en public, depuis l'annonce de sa mise en retrait, le prince Harry a expliqué, non sans émotion, ne pas avoir d'autre choix que de prendre ses distances avec la famille royale.

Nous espérions continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Je l'ai accepté, sachant que cela ne change, ni qui je suis, ni mon engagement. Harry Duc de Sussex

Harry et Meghan avaient révélé récemment vouloir prendre leur indépendance financière et s'installer en Amérique du Nord avec leur fils, tout en gardant un pied dans la famille royale. Mais n'étant plus des membres actifs, ils doivent perdre le rang, estime la Reine. Le coupe renonce par ailleurs à son allocation royale et devra rembourser certaines dépenses publiques utilisées à des fins personnels.