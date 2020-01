Emploi : Selon l'OIT, l'UE enregistre une bonne année 2019 mais 2020 pourrait être plus compliqué

Isabelle Kumar, Euronews: "Plus de cent milliardaires, plus de 50 chefs d'États et de gouvernements, et d'innombrables PDG. Et n'oublions pas que Davos se déroule dans l'une des stations probablement les plus huppées d'Europe, voire du monde. Certains pourraient donc dire qu'il y a là un certain décalage, lorsque nous entendons les participants parler des inégalités et de la baisse des salaires dans le monde. Pour un homme, ce n'est pas le cas. Cet homme, c'est Guy Ryder, le directeur de l'Organisation mondiale du travail qui estime à environ 188 millions le nombre de personnes sont au chômage à travers le monde."

Guy Ryder, directeur général de l'OIT : "Dans ce domaine, l'Europe marque des points et fait bon travail pour remettre les gens au travail. C'est positif, mais ce qui est moins bien, c'est que beaucoup des nouveaux emplois sont au bas de l'échelle, pas dans le secteur des services. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas s'attendre à une croissance de la productivité ou à une hausse des salaires. Et donc, qu'on ne pas le remarquer autant qu'on pourrait s'y attendre."