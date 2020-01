Il y a 30 ans, McDonald's ouvrait son premier restaurant à Moscou

Reportage de notre correspondante à Mosocu, Galina Polonskaya.

Ces images datent du 31 janvier 1990. Nous sommes dans le centre de Moscou et au bout de cette file d'attente interminable, le premier restaurant étranger de l'Union soviétique vient d'ouvrir ses portes : McDonald's. Une véritable révolution, un vent de changement en URSS, quelques mois avant sa dislocation.

Plus de 30 000 clients se sont dépêchés sur les lieux le premier jour. "C'était un vent nouveau qui a soudainement soufflé, toute la foule était là et disait ooooh, McDoonald's" raconte Regina, présente ce jour-là. "Quelque chose qui vient de l'Occident, quelque chose d'incroyable. Alors tout le monde faisait la queue pour ça, c'était incroyable !".

27 000 postulants

"Personne ne savait comment manger tout ça, les cornichons glissaient. C'était difficile de ressentir le goût, car il fallait mettre tout le hamburger dans la bouche" se remémore Regina.

"J'ai gardé les cuillères roses de McDonald's pendant une vingtaine d'années" confie Iona, qui avait passé huit heures dans la file d'attente. "Il me semble que c'était l'odeur la plus appétissante de ma vie, car je n'avais jamais senti une telle odeur" se souvient Irina, âgée de 8 ans en 1990.

27 000 candidats avaient postulé pour travailler dans ce premier restaurant étranger de l'URSS. Seulement 630 personnes ont été choisies. Natalia et Svetlana étaient parmi les chanceuses. Elles ont toutes les deux fait carrière chez McDonald's et se souviennent encore du premier entretien d'embauche et des premiers clients.

Un choc culturel

"C'était des questions étranges à l'époque. On nous a demandé si on pouvait sourire pendant quatre heures, si on pouvait courir une course de cent mètres ou si on pouvait servir les invités sans interruption" raconte Natalia, désormais directrice stratégique au sein de McDonald's Russie.

"Venir ici, ressentir cette atmosphère, obtenir un service aussi rapide et agréable - ce fut certainement un choc culturel pour les clients" d'après Svetlana, désormais responsable de la communication de la firme américaine en Russie.

En 1990, McDonalds était un lieu chic où les célébrités pouvaient se retrouver. Le restaurant est devenu une attraction pour les touristes d'autres villes soviétiques. Beaucoup gardaient, à l'époque, les boîtes et les cuillères en plastique de McDonalds, en souvenir de cette firme, devenue un symbole du capitalisme. En ce trentième anniversaire de la présence de McDonald's en Russie, les célébrations initialement prévues ont dû être annulées en raison du risque de propagation du nouveau coronavirus, apparu en Chine en décembre dernier.