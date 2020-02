La seconde vie des carillons du palais de Mafra, au Portugal

Depuis près de deux décennies, ces cloches étaient muettes. Dimanche, les carillons de la basilique du palais de Mafra, au nord de Lisbonne, sont sortis de leur long sommeil. Un an et demi durant, de petites mains se sont attelées à leur rénovation. De quoi redonner tout son faste à ce monument baroque datant du XVIIIe siècle. Des badauds ont eu la primeur de ces tintements resurgis du passé.

« Au cours d'un concert en 2001, il y a eu un problème technique avec la structure et depuis, les carillons n'avaient plus résonné, explique Mário Pereira, directeur du Palais national de Mafra_. Il y au total 119 cloches sur les deux carillons, les cloches liturgiques et celles de l'horloge. Avec l'ensemble du système, y compris les automates et les masses, on atteint un poids de près de 300 tonnes. »_

« Ce sont les carillons historiques les plus importants, il n'en existe pas de pareils ailleurs dans le monde, et je ne parle pas seulement des carillons mais aussi du système automatique des horloges et des battants, il n'existe rien d'équivalent », assure la carillonneuse Ana Elias.

S'il en était besoin, une raison de plus pour une escapade dans la capitale portugaise…