Le garde du corps de David Cameron oublie son arme chargée dans les WC d'un avion

Oups ! Un garde du corps qui a la tête en l'air à ce point, cela n'est vraiment pas rassurant pour la personnalité qu'il est censée protéger. L'ancien Premier ministre britannique David Cameron avait donc du souci à se faire : le policier qui était chargé de le suivre partout a carrément oublié son arme de service, chargée en plus, dans les toilettes d'un avion de ligne. L'incident qui s'est produit lundi dernier vient d'être révélé par la presse au Royaume-Uni.

Plus de peur que de mal, mais la grosse bourde de l'agent a réellement semé la panique à bord. Heureusement, le pistolet, un semi-automatique Glock 19, a été découvert par un passager se rendant au petit coin juste avant le décollage de l'appareil; c'était sur un vol au départ de New York et à destination de Londres. Une fois le personnel de bord alerté, le pilote a prévenu l'ensemble des passagers, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée puisque, selon des témoignages recueillis par les médias, beaucoup de monde a commencé à s'affoler.

Un témoin explique au tabloïd The Sun :

Il a essayé de calmer tout le monde en expliquant que la loi autorisait les officiers chargés de la protection à avoir des armes de poing dans les avions, et que l'arme avait été rendue au garde du corps

Le garde du corps ne l'est plus !

Et tant qu'à faire, le garde du corps étourdi avait aussi laissé dans les W.-C. de l'avion son passeport et celui de David Cameron, l'homme politique qui restera dans l'histoire britannique comme l'initiateur du référendum sur le Brexit en 2016; on connaît maintenant la fin de l'histoire. Quant au policier, son avenir est compromis : dans un premier temps, il a été démis de ses fonctions "opérationnelles", et Scotland Yard, qui dit avoir pris l'affaire "très au sérieux", a ouvert une enquête interne.