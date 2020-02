Rijeka et Galway sont les deux Capitales européennes de la Culture pour 2020

Cette année, Rijeka sur la mer Adriatique et Galway sur la côte atlantique irlandaise sont les capitales européennes de la culture.

Rijeka est la première ville de Croatie à se voir décerner le titre, une nouvelle accueillie par une immense célébration rassemblant des milliers de personnes sur le front de mer.

La représentante de la Capitale européenne de la culture présente l'agenda de l'année:

"Notre programme culturel et les événements qui se dérouleront tout au long de l'année, plus de 600 événements, ont été motivés par trois thèmes et ce sont les thèmes du travail, des migrations et de l'eau. Ils décrivent vraiment l'histoire et l'identité de Rijeka en tant que ville. qui est entourée d'eau, par la mer, qui a de nombreuses sources d'eau douce. C'est une ville qui a toujours été une ville ouvrière, une ville industrielle, des ouvriers ont construit cette ville. Et aussi, (a) une ville de migration. Au début du XXe siècle, c'était le plus grand port d'immigration d'Autriche-Hongrie. "

Des célébrations ont également eu lieu à l'extrémité ouest de l'Europe, avec la nomination de Galway. Les villages autour de Galway font partie intégrante de l'événement, et c'est à Clifden que les festivités ont débuté. La mairie de Clifden a résonné des batteurs, des percussionnistes et des porteurs de flambeau éclairant la voie pour Galway 2020.

La visite se poursuit dans les villes du comté cette semaine, avec en point d'orgue la cérémonie d'ouverture à Galway même samedi.

Le comté de Galway abrite la plus importante région gaélique ou irlandophone d'Irlande.

Avec des centaines d'événements culturels, les thèmes de la langue, du paysage et de la migration seront explorés toute l'année dans ce comté spectaculaire entouré de lacs et d'océan...