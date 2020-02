Tuerie en Thaïlande : le tueur abattu par la police

Il a résisté toute la nuit. Le militaire thaïlandais à l'origine d'un massacre samedi dans un centre commercial a été abattu par la police lors d’une opération qui a mobilisé plusieurs centaines d’hommes. Les motivations du tueur seraient liées à un conflit autour de la "vente d'une maison", selon les autorités. Ces motivations restent cependant à préciser.

"Nous avons mis fin à cet acte criminel. Nous sommes en train de rassembler des preuves pour qu’une enquête soit ouverte et que justice soit faite",a expliqué le Lieutenant Colonel Poonsap Prasertsak lors d'un point presse.

Le tireur, un officier subalterne de l'armée, avait relayé son massacre sur son compte Facebook. La tuerie avait commencé samedi en fin d'après-midi dans la ville de Korat, dans la province de Nakhon Ratchasima, sur une base militaire. L’homme y abat trois personnes, vole des armes d’assaut et un véhicule avant de prendre la direction du centre-ville. Il s’introduit alors dans un centre commercial, ouvre le feu au hasard sur les clients et provoque un carnage. Il faudra des heures avant que les forces de l'ordre lancent l’assaut et libèrent des dizaines de clients paniqués et choqués.

"Au début, personne ne s’est mis à courir. C’est quand on l’a vu entrer dans le centre commercial que tout le monde à paniqué. Des gens se sont écroulés. Tout le monde courait et se poussait pour essayer de s’enfuir et de sauver sa peau", raconte une témoin.

Les secouristes rapportent un véritable bain de sang. Le bilan officiel fait état de 26 morts et 57 blessés, dont un policier tué au cours du raid.