Les vacances au ski ne sont peut-être pas la façon la plus néfaste pour l'environnement de faire une pause, mais les pistes enneigées disparaissent néanmoins rapidement, en raison des effets du changement climatique.

Mais, alors que la neige se raréfie toujours plus, les skieurs devant aller la chercher toujours plus haut, et que certaines stations sont obligées de fermer, d'autres cherchent des solutions à leurs problèmes environnementaux.

"Les effets du réchauffement climatique ont déjà entraîné une augmentation de l'utilisation de la neige artificielle dans les stations de ski", explique Tim Williamson, directeur de la clientèle de Responsible Travel, "la production de neige de culture est gourmande en carbone, en eau et nuit à la biodiversité".

"En fin de compte, nous devons nous adapter pour que les chutes de neige déterminent quand nous allons skier", ajoute-t-il. Il suggère de se tourner vers d'autres activités saisonnières comme l'observation de la faune sauvage ou les randonnées à raquettes lorsqu'il n'y a pas assez de poudreuse.

Cela ne signifie pas pour autant que vous devez arrêter de skier. En effet, il existe des stations qui tentent de réduire leur impact sur l'environnement et de vous donner la possibilité de voyager de manière plus responsable. Tim Williamson suggère que "si vous aimez le ski mais que vous vous souciez de l'environnement, essayez d'opter pour des stations qui n'utilisent pas de canons à neige".

Pour vous aider à trouver un endroit plus écolo pour skier, l'association Mountain Riders a créé une certification pour les stations modèles. Le Flocon Vert est attribué uniquement aux stations de ski qui répondent à 21 critères écologiques (bientôt 31) établis par plus de 70 experts.

Seules les six stations listées ci-dessous ont jusqu'à présent répondu à ces attentes très élevées.

Valberg

Située à 80 km au nord de Nice, Valberg est une petite station de ski intime. Au cœur d'un territoire engagé dans la prévention de la pollution lumineuse, elle a également reçu le premier label Villages Étoilés des Alpes-Maritimes. Non seulement leur système d'éclairage public optimisé permet d'avoir une vue imprenable sur le ciel nocturne, mais il permet également d'économiser 85 000 kWh d'électricité chaque année.

des "Autovalberg" avec vue sur les montagnes. OT Valberg

Le transport des personnes vers les stations de ski, puis au sein de celles-ci, contribue à 57 % de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les stations étant desservies par des routes étroites et sinueuses, les embouteillages sont souvent un problème lors des pics de fréquentation. A Valberg, des bus gratuits pendant la haute saison et une flotte de voitures électriques ont été mis en place pour aider à résoudre ce problème. De plus, tout le centre de la station est piétonnier pour réduire davantage la pollution de l'air.

Pour savoir où séjourner et consulter le plan des pistes, consultez le site web de la région ici.

Vallée de Chamonix

Dominée par les Aiguilles Rouges au nord et le Mont Blanc au sud, la vallée de Chamonix s'étend sur plus de 17 km. Destination de ski très populaire, elle est fréquentée par des dizaines de milliers de visiteurs de plus que certaines autres stations de la liste, ce qui rend son développement durable d'autant plus difficile à réaliser.

Néanmoins, la vallée de Chamonix répond à tous les 31 critères élargis pour recevoir le Flocon Vert. Dans deux catégories - les transports publics et la réduction des gaz à effet de serre - le site est jugé exceptionnel.

Ski et snowboard à Chamonix. Makonnen Dos Santos /Unsplash

Grâce à un système mis en place par les autorités locales, les visiteurs peuvent facilement voyager dans toute la vallée en bus et en train, même entre certains des meilleurs spots de ski.

Vous trouverez plus d'informations sur le ski dans la Vallée de Chamonix ici.

Chamrousse

La station de Chamrousse est située dans une zone écologiquement sensible, à 30 km de Grenoble. Les déchets ne se décomposent pas facilement à basse température, il est donc encore plus important en altitude de lutter contre cette pollution. En plus d'ateliers de compostage et des 1 250 kg de déchets collectés sur les flancs de la montagne, Chamrousse a également créé une opération spéciale pour collecter les mégots de cigarettes usagés et les recycler.

La région mène un projet de gestion des terres qui compte concilier les besoins des agriculteurs locaux et les retombées du tourisme tout en préservant l'habitat du tétras-lyre présent dans la zone. Les bergers font paître leurs troupeaux sur les pistes de ski déjà ouvertes, ce qui réduit la déforestation et évite également à la station de devoir tondre.

Pour en savoir plus sur les séjours à Chamrousse et leurs efforts en faveur de l'environnement, cliquez ici.

La Pierre Saint Martin

Située entre le Béarn et les Pyrénées espagnoles, la station de ski de La Pierre Saint Martin dispose au total de 75 hectares de pistes. Bien que peu étendue, elle propose une expérience un peu différente des Alpes, avec des options variées aussi bien pour les débutants que pour les skieurs chevronnés.

Saluée par le Flocon Vert comme une "station du futur" pour ses actions remarquables en matière de développement durable, la station de ski s'est engagée dans des actions écologiques comme la re-végétalisation, l'amélioration des liaisons avec les transports en commun et la réduction de la pollution.

Grâce à une étroite collaboration avec l'Office national des forêts (ONF), la station de ski est en mesure de s'assurer que des zones de biodiversité majeures, telles que le massif karstique de La Pierre, ne sont pas endommagées par les skieurs.

Procurez-vous vos forfaits de ski et consultez les références des stations sur le site des Nouvelles Pyrénées ici.

Les Rousses

Dans le parc du Haut-Jura, les Rousses sont l'endroit idéal pour skier dans un environnement plus naturel. Les forêts originelles couvrent environ 70 % du domaine et offrent une biodiversité exceptionnelle en matière de faune et de flore. Bien qu'il soit protégé, cet environnement est incroyablement délicat et la station s'engage donc dans une lutte active contre les déchets qui pourraient le polluer ou le détériorer.

Une collaboration entre les quatre communes qui forment la station leur a permis de créer un plan d'énergie renouvelable qui permettra de réduire considérablement leur empreinte carbone. Les bâtiments publics sont chauffés à l'aide de sources d'énergie locales, notamment des panneaux solaires et des chaudières à bois.

Découvrez la biodiversité unique de cette région et quels sont les meilleurs endroits pour skier sur le site de la Station Des Rousses.

Châtel - Portes du Soleil

Situé juste à côté de la frontière suisse, Chatel se trouve à environ 1180 mètres d'altitude. La station se distingue par l'amabilité traditionnelle de ses habitants, tout en restant une région en grande partie rurale.

Les techniques agricoles locales adaptées permettent de préserver la biodiversité des pâturages de montagne que la ville cherche à concilier avec ses activités touristiques. Soucieux de préserver à la fois son patrimoine et son rayonnement international, des groupes d'agriculteurs de la région se sont réunis pour contribuer à la protection de l'environnement naturel de la station.

Le soleil se cache derrière une crête de montagne à Châtel. Unsplash

Des poubelles de tri sélectif sont installées sur tout le domaine skiable pour éviter que les déchets ne se retrouvent sur les pistes, et pour protéger encore plus le géoparc du Chablais dans lequel il est situé. Avec sa richesse écologique unique en termes de plantes et d'animaux, vous pouvez même en faire une visite guidée pour en découvrir davantage lors des saisons moins enneigées.

Pour en savoir plus sur les activités disponibles à Châtel tout au long de l'année, consultez le site des Portes du Soleil.

Pour plus d'articles sur le 'lifestyle' et les voyages éthiques et durables, découvrez Living, par Euronews. Pour lire la version originale de l'article en anglais, cliquez ici.