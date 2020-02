Plusieurs réalisatrices américaines en compétition à la Berlinale

A la Berlinale cette année, un tiers des films en compétition sont dirigés par des femmes, et parmi eux deux films américains.

Avec First Cow, Kelly Reichardt revisite l'histoire de l'Ouest américain sous un nouveau jour...

Kelly Reichardt, réalisatrice :"C'est une comédie, non, c'est de l'action, euh, non c'est un peu plus... épique ! C'est une histoire d'immigrés."

First Cow est l'histoire d'un cuisinier qui travaille pour des trappeurs de fourrure dans l'Oregon... son chemin va croiser celui d'un immigré chinois qui deviendra son seul véritable ami, et avec qui il va monter un business lucratif... grâce à une vache.

Un autre film américain très remarqué fut Never Rarely Sometimes Always d'Eliza Hittman qui a présenté son film en compagnie de ses deux jeunes actrices sur un thème délicat...

Eliza Hittman, réalisatrice :"J'ai lu le récit du voyage que les femmes entreprenaient de l'Irlande à Londres, en passant par la mer d'Irlande, pour se faire avorter en un jour. Et j'ai été très frappée par ce récit car c'est un voyage que beaucoup de femmes font dans le monde entier, et j'ai commencé à penser que ce voyage pouvait se passer aux États-Unis..."

Le film raconte l'histoire d'Autumn, 17 ans, qui grandit dans une petite ville de la Pennsylvanie rurale et qui est confrontée à une grossesse non désirée. Sentant que ses parents ne pouvaient pas l'aider, elle part à New York avec sa cousine Skylar pour arranger sa situation....

Le palmarès de la Berlinale sera dévoilé samedi soir