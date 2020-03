L'organisme de financement du cinéma au Danemark impose une parité homme/femme

C'est une première en Europe et dans le monde.

L'industrie cinématographique danoise vient de franchir une étape importante : les sociétés de production sont désormais tenues de déposer un "rapport sur l'équilibre entre les sexes" pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production de films de fiction et de documentaires.

Morten Kjelms Hytten, producteur de films (Meta Film) : "La situation était pire que ce que nous pensions, plus que nous ne pouvions l'imaginer. Il y avait une plus faible représentation des femmes devant et derrière l'écran, bien plus que nous l'imaginions. "

Pour les producteurs et les réalisateurs, le défi consiste à rééquilibrer une situation qui est clairement au détriment des femmes.

Christina Rosendahl, présidente de la section des réalisateurs danois : "Pour nous rendre plus conscients des choix que nous faisons, je pense que cela peut être un outil puissant. Cela pourrait être un objectif, qui dit que dans cinq ans il doit y avoir dix pour cent de femmes en plus dans le secteur des scénarios et des réalisateurs. "

Cette initiative fera peut-être des émules en Europe...