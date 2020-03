Un funambule américain traverse un volcan en activité

Imaginez : 548 mètres sur un fil tendu au-dessus d'un volcan en activité. Imaginez qu'en plus de cela, des caméras de télévision (la chaîne ABC) soient braquées sur vous en attendant l'exploit - ou le désastre - en direct. Ce mercredi 4 mars, Nik Wallenda l'a vécu, cet étrange cauchemar.

Trente et une minutes et 21 secondes au dessus du volcan Masaya, au Nicaragua, et l'acrobate américain de 41 ans, connu pour mettre en scène ce genre d'épisodes, réalise l'une de ses performances les plus risquées à ce jour.