Le coronavirus se propage en Afrique, de nombreux pays suspendent les vols aériens

L'Afrique, doit "se préparer au pire" : c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé. Le continent était jusque là relativement épargné par le coronavirus, ce n'est désormais plus le cas.

Plus de trente pays du continent recensent désormais des cas de contamination et de plus en plus de gouvernements décident de prendre des mesures très restrictives comme l'interdiction des vols internationaux ou encore la fermeture des écoles.

Si l'on revient en arrière, le 24 février dernier, l'Afrique ne recensait qu'un cas déclaré sur l'ensemble du continent, en Egypte, tandis que l'Europe comptait déjà plus de 160 cas, et l'Asie plus de 140 000.

Puis le virus a commencé à se répandre : au 1er mars 2020, l'Algérie, le Nigéria et l' Egypte recensent chacun un cas.

Presque trois semaines plus tard, le coronavirus s'est répandu sur une majeure partie du continent africain, dans au moins 34 pays. Et ceux qui ont recensés les premiers cas sont aujourd'hui les plus touchés : l'Egypte d'abord, puis l'Afrique du sud, l'Algérie ou encore le Maroc.

On dénombrait ce jeudi matin en tout plus de 600 cas en Afrique et au moins 16 décès.

Mesures restrictives

De nombreux pays ont décidé de suspendre les vols internationaux, totalement ou partiellement : le Maroc l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte ou encore l'Afrique du sud, parmi les pays les plus touchés.

Des vols pour rapatrier les Européens sont néanmoins autorisés. Six vols sont exceptionnellement mis en place à partir de jeudi au départ de Dakar pour les nombreux voyageurs bloqués au Sénégal, a annoncé l'ambassade de France.

Certains interdisent les vols en provenance des foyers de la pandémie, en Europe et au Moyen-Orient. D'autres pays seront sans doute amenés à le faire dans les heures qui viennent.

Certains pays sont allés encore plus loin. Le Sénégal a pris la décision d'interdire les manifestations publiques, l'annulation des festivités de l'Indépendance et la fermeture des classes.

Une quinzaine de pays africains ont décidé la fermeture de l'ensemble de leur système éducatif, parmi lesquels l'Egypte, qui recense le plus de cas.

Les autorités religieuses musulmanes ou chrétiennes de plusieurs pays, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, ont de leur côté annoncé la suspension des cultes.

Les compétitions sportives et les manifestations culturelles sont également visées par des mesures de restriction, d'interdiction ou de report.

Le Championnat d'Afrique des Nations de football 2020, prévu en avril au Cameroun, est ainsi reporté jusqu'à nouvel ordre.