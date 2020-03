Coronavirus : l'Espagne attend dans l'angoisse

Un soutien qui fait chaud au coeur, celui qu'ont montré ce samedi soir les habitants de Madrid aux personnels soignants de leur ville, en proie à une hausse très forte du nombre de cas de coronavirus. Avec 25.000 personnes infectées et plus de 1.300 décès, l'Espagne est le troisième pays le plus touché par la pandémie désormais.

"Malheureusement, dit le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le nombre d'infections et de décès va augmenter dans les prochains jours - je l'ai déjà dit - nous sommes dans une phase très critique et des jours plus difficiles vont venir, nous devons donc être préparés émotionnellement et psychologiquement".

En France, dans la région du Grand-Est, la plus touchée, l'hôpital de campagne de Mulhouse devrait entrer en service en tout début de semaine, selon la ministre des armées. Des patients vont aussi être évacués de la Corse sur Marseille. L'assemblée nationale a voté ce samedi l'article du projet de loi permettant l'instauration d'un "état d'urgence sanitaire". Le bilan en France est maintenant à plus de 560 décès.

En Allemagne, l'information principale ce samedi soir était le déblocage par le gouvernment fédéral d'un plan d'aide économique historique de 822 milliards d'euros. L'épidémie prend de l'ampleur très rapidement en Allemagne, qui n'enregistre pour l'instant que 47 décès.