Italie : près de 800 morts de plus en 24h, bilan total 4.825 décès (Protection civile)

L'armée a à nouveau été appelée en renfort en Italie pour venir en aide aux services funèbres des villes les plus touchées par la mortalité liée au coronavirus.

Alors que les autorités annoncent des chiffres catastrophiques, avec plus de 800 décès supplémentaires en 24 heures, ce matin au cimetière de Bergame, en Lombardie, des camions militaires sont venues apporter les corps des dernières personnes décédées des suites de la maladie... Un nombre de décès qui continue d'augmenter, et que le maire de la ville croie sous-estimé :

"Il y a un décalage très important, explique Giorgio Gori, et qui nous est confirmé par l'expérience concrète de beaucoup de familles qui ont des personnes âgées qui meurent à la maison ou dans les hospices. Même si il y a un nombre notable de personnes qui meurent à cause du virus, il y aussi des morts dont la cause principale est une pneumonie, mais elles ne sont pas comptabilisées et ne sont pas enregistrées comme causées par le coronavirus, car personne n'a testé ces personnes âgées avant ou après leur mort ".

Dans la presse régionale lombarde, les annonces de décès occupent tous les jours des pages entières. On compte aussi de plus en plus de prêtres malades ou déjà morts pour être venus bénir des patients atteints du Covid-19 sur leurs lits d'hôpital.

L'Italie compte aujourd'hui plus de 47.000 cas officiels de la maladie, et un bilan mortel à plus de 4.800 victimes.