Face à la pandémie de coronavirus, la solidarité internationale s'organise. L'Albanie a décidé ce samedi d'envoyer trente médecins et infirmiers en Italie, pour aider le pays le plus touché du monde à lutter contre le Covid-19.

La décision du gouvernement, publiée au Journal officiel du pays, prévoit également une réserve budgétaire pour les médecins et les infirmier(e)s, qui seront payés chaque mois. Quelques centaines de milliers d'Albanais ont immigré et se sont intégrés en Italie après la chute du régime communiste. Rome a fortement soutenu l'intégration de l'Albanie dans l'Union européenne et a été en première ligne des réponses humanitaires au tremblement de terre qui a tué 51 Albanais en novembre 2019. Selon un bilan réalisé samedi, l'Albanie compte 197 cas de coronavirus et 10 décès.

L'Allemagne pour sa part a accueilli par voie aérienne des patients français atteints du Covid-19 ce samedi. Dans les prochains jours, Berlin accueillera accueillera 14 malades de France et d'Italie, issus d'hôpitaux saturés. L'Allemagne est actuellement en confinement afin d'empêcher la propagation du virus. Les autorités ont annoncé que les restrictions resteront en place jusqu'au 20 avril au moins.

En France, face aux appels des professionnels de santé, les dons du sang ont augmenté ces derniers jours, afin de répondre à une demande plus forte. Enfin au Royaume-Uni, environ 40 000 dollars ont été collectés par un groupe formé il y a une semaine pour assurer la fourniture de repas au personnel soignant d'un hôpital du sud de Londres. Des dons sont d'ailleurs parvenus d'Australie et des États-Unis. Cette aide logistique permet notamment aux commerces et restaurants de maintenir leur activité, alors que le pays a est en confinement depuis le 23 mars. Cette aide destinée au personnel soignant devrait s'étendre à l'ensemble des hôpitaux de la capitale britannique.