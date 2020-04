Le coronavirus a tué 4 076 fois aux Etats-Unis, Trump voit des moments "très très douloureux"

La peur s'installe aux Etats-Unis, de New York, vivant désormais au rythme d'une mortalité qui s'intensifie, aux grandes villes de Chicago et de La Nouvelle Orléans, où la situation s'aggrave, en passant même par l'Etat rural du Montana, pourtant encore peu touché.

Le Covid-19 fait sa loi, il bat tous les records mondiaux sur le territoire américain : celui du nombre de décès qui a passé le cap des 4 000, 4 076 exactement en ce 1er avril - soit plus que le bilan officiel de la Chine, de 3 305 morts -, celui du nombre de disparus par jour, de 865 - proche du record du 27 mars dernier en Italie, de 969 -, enfin de la quantité de personnes infectées, 189 633 -au compteur de l'université Johns Hopkins -, quantité la plus importante dans le monde, et de loin.

De la douleur en perspective

Donald Trump a d'ailleurs fini par comprendre. Les épidémiologistes qui le renseignent et le conseillent mettent en garde, la pire prédiction de 100 000 à 200 000 morts dans le pays pourrait tourner à un bilan catastrophique de 1,5 à 2 millions de décès si de réelles et strictes mesures de confinement ne se mettent pas en place à une plus forte cadence.

Le président américain a donc déclaré avec gravité :

Nous allons traverser deux semaines très difficiles (...) deux semaines très très douloureuses

New York, vaste hôpital de campagne

L'Etat de New York est au coeur du brasier de la pandémie, plus de 1 550 de ses habitants sont déjà tombés sous les coups du nouveau coronavirus. Et le pic de la propagation n'est attendu que d'ici une vingtaine de jours. Le gouverneur, Andrew Cuomo, qui a confié que son frère était contaminé, a préparé ses concitoyens :

Calibrez vos attentes pour ne pas être déçus chaque jour au réveil

Installation de bonbonnes d'oxygène au sein de l'hôpital de campagne à Central Park - New York - le 31 mars 2020 AP Photo/Mary Altaffer

New York City n'est plus que l'ombre d'elle-même, une ville fantôme où la mort l'emporte sur la vie. La "grosse pomme" s'est transformée en énorme hôpital de campagne car elle croule sous les malades.

Son emblématique Central Park (photo ci-dessus),à Manhattan, est maintenant un camp de tentes médicales qui peut accueillir des dizaines de personnes infectées par le Covid-19. Quant au centre de conférences Javits Center, où des soldats du génie de l'armée de terre ont installé environ 3 000 lits, il permet à partir d'aujourd'hui 1er avril de soulager les établissements hospitaliers new-yorkais en hébergeant des patients souffrant d'autres maux que le coronavirus.