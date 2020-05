Coronavirus : en Russie, des cas chaque jour plus nombreux

Des cas chaque jour plus nombreux... La Russie a recensé ce dimanche plus de 10 600 infections au coronavirus, un nouveau record. Au total, ce sont plus de 134 000 personnes qui ont été testées positives, dont plus de la moitié à Moscou.

Moscou déserte

Pourtant, la place rouge et les rues de la capitale sont désertes. Depuis le 30 mars, la consigne est stricte : les sorties sont seulement autorisées pour faire quelques courses ou sortir son chien et requièrent un laisser-passer électronique. Le mois d'avril a été déclaré chômé par le président Vladimir Poutine, qui a prolongé la mesure. Et si ailleurs dans le pays, les restrictions doivent être progressivement levées à partir du 12 mai, Moscou restera sans doute sous cloche.

Pour autant, la mortalité est faible : 58 décès dus au Covid-19 en 24 heures, 1280 au total. Mais l'installation d'hôpitaux de campagne le confirme : les autorités s'attendent à bien pire.