Londres : elle meurt du coronavirus après s'être fait cracher dessus

On ne leur a pas donnés de masques ni de gants. Les employés ont donc été directement exposés sans protection. L'employeur et l'Etat britannique ont leur part de responsabilité. Ma fille et moi, on a vu Belly être emmenée à l'hôpital. On ne l'a plus revue. Elle est morte et on l'a enterrée sans pouvoir la revoir !