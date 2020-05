Sortie d'un documentaire sur les abus sexuels dans l'Eglise polonaise

Le documentaire "Playing hide and seek" consacré aux abus sexuels dans l’Église polonaise est sorti en ligne ce week-end et librement accessible sur YouTube.

Le film qui raconte l'histoire de trois jeunes hommes victimes d'un prêtre d'un diocèse du centre de la Pologne lorsqu'ils étaient enfants, a déjà été visionné plus de quatre millions de fois en trois jours.

"Je pense que ceux qui ont vu ou qui verront "Playing hide and seek" éprouveront de la colère en voyant que des personnes seules, et privées du soutien de l'État et de l'Église, ont été victimes d'abus sexuels", explique le réalisateur Tomasz Sekielski.

"Playing hide and seek" est le second documentaire réalisé par les frères Marek et Tomasz Sekielski sur la pédocriminalité dans l’Église.

"Le film montre que les normes de protection des enfants et des jeunes, en vigueur dans l’Église, n'ont pas été respectées. Je pense au traitement des victimes et de leurs familles, à l'absence d'action appropriée suite aux informations reçues sur les abus sexuels d'enfants par un prêtre", reconnaît Monseigneur Wojciech Polak, archevêque de Gniezno et primat de Pologne, qui a lui aussi vu le film.