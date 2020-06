En Belgique, des mariages déconfinés

En Belgique, Yolanda et Timothy vont se dire "oui", et fait rare, en présence de leurs proches. Depuis le début de la crise sanitaire, le couple fait partie des premiers en Europe à pouvoir se marier comme à l'accoutumée, ou presque.

"On a su qu'on partait vivre au Canada et on avait prévu de le faire d'ici fin juin", explique Yolanda Nauwelaers, "mais vu la situation, liée au coronavirus, on savait que tout le monde ne pourrait pas être présent si on se mariait là-bas en octobre, donc on a décidé de se marier plus tôt".

La commune de Sint-Katelijne Waver autorise les cérémonies à condition de garder ses distances et d'inviter pas plus de 25 personnes.

"Nous devons éviter les espaces clos, les lieux bondés, et la proximité physique"n égrène Kristof Sels, le maire de Sint-Katelijne Waver, "mais aussi les surfaces de contact. Donc si on entre quelque part, on aurait un espace fermé avec beaucoup de surfaces de contact, c'est pourquoi on a facilité le processus en sortant dehors".

Impossible cependant de réunir les convives autour d'un repas, mais ce n'est que partie remise.

"Cette fête, ce sera un peu un anniversaire de mariage", poursuit Yolanda, "quand d'ici deux ou trois ans on reviendra du Canada pour passer nos vacances ici."

Cette localité belge compte désormais célébrer des mariages de cette manière, en suivant ces règles sanitaires; trois cérémonies sont déjà prévus le week-end prochain.