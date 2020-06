Angleterre : le foot d'en bas asphyxié par la crise du coronavirus

En Angleterre, le football professionnel présente la particularité de s'étendre sur 4 divisions, deux fois plus que dans la plupart des pays. Ils sont ainsi près d'une centaine de clubs à devoir se battre pour survivre, asphyxiés par la crise sanitaire.

En Angleterre comme partout en Europe, les stades de football restent désespérément vides. Une situation qui pourrait durer alors même que s'amorce la reprise des championnats.Pour les clubs des divisions inférieures anglaises, la perte de recettes engendrée est un enjeu majeur.

Danny Macklin est le directeur général de Leyton Orient, champion de 5e division en titre, un club qui a connu plus de bas que de hauts en 138 ans d'histoire, mais jamais n'a eu à mener un tel combat.

"Beaucoup de clubs étaient déjà en difficultés avant le Covid, rappelle Macklin. L'apparition du virus n'a fait qu'empirer la situation. Nous, en tant que club, nous ne sommes pas immunisés. Si nous n'avons pas de recettes l'année prochaine, si l'on doit se contenter des revenus issus des diffusions TV, alors ce sera vraiment compliqué pour tous les clubs professionnels, qu'ils soient de Championship, League One ou League Two (2e, 3e et 4e niveaux du football professionnel anglais)."

Leyton Orient avait affronté Arsenal et ses frenchies en Cup en 2011 Alastair Grant/AP2011

Les tourniquets des billetteries seraient donc au football ce que les respirateurs artificiels sont aux hôpitaux et loin d'avoir la santé financière des mastodontes de Premier League, les petits clubs anglais se sentent condamnés à lutter pour survivre.

La situation empire plus on descend dans la hiérachie du football anglais. Le Clapton FC est un club de quartier. Vincent McBean et ses joueurs n'ont même plus de terrain pour reprendre l'entrainement. Surtout, ils attendent désespérément un geste venu d'en haut.

"Les clubs riches qui évoluent à haut niveau savent ce qu'ils pourront faire. Nous, les petits, nous ne savons pas, personne ne peut dire combien d'équipes seront capables de s'aligner en championnat le moment venu. Il doit y avoir une certaine forme d'égalité des chances en ce qui concerne la manière dont les ressources sont distribuées" proteste McBean.

Les stades anglais resteront vides encore de longues semaines Alastair Grant/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Avec des championnat interrompus à différents stades, comment achever la saison en cours ? Mais il semble que pour beaucoup, la question la plus importante - est de savoir quand et comment les fans pourront revenir. Pour maintenir les clubs à flot - pendant cette période d'incertitude prolongée.