Tennis : Roger Federer absent des courts jusqu'en 2021

Roger Federer saura-t-il étirer encore sa longévité sur le circuit ? Le Suisse a annoncé, ce mercredi, s'absenter des courts pour le reste de l'année suite à une seconde opération au genou droit en moins de quatre mois. Il avait été opéré une première fois le 19 février dernier.

Ce message intervient le même jour que la réunion vidéo organisée par l'ATP avec les joueurs. C'est donc ce mercredi qu'une décision sera rendue pour la reprise de la saison. Pour le moment, Wimbledon est annulé, Roland-Garros reporté à l'automne et l'US Open cerné d'interrogations.

"Maintenant, comme je l'avais fait avant la saison 2017, je prévois de prendre le temps nécessaire pour être à 100 % prêt à jouer à mon meilleur niveau. Les fans et le circuit vont beaucoup me manquer, mais j'ai hâte de revoir tout le monde au début de la saison 2021" a déclaré l'ancien numéro 1 mondial sur ses réseaux.

Mais à bientôt 40 ans, sera-t-il capable de revenir aussi fort que ce qu'il l'entend ? En 2017, il avait réussi son pari. Absent six mois, après une opération au genou gauche, Federer avait triomphé immédiatement à l'Open d'Australie puis à Wimbledon, six mois plus tard. Seule différence, il n'avait que 34 ans à l'époque.

Mais le report des Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021 repousse d'un an le dernier grand défi de sa carrière, à la quête de l'or olympique en simple qui lui échappe jusque-là. Sa meilleure performance date de 2012, à Londres. Il s'était incliné en finale contre Andy Murray. En double, Roger Federer a déjà connu l'or, avec Stan Wawrinka en 2008 à Pékin.

Une petite saison

Une chose est d'ores et déjà certaine, le Bâlois n'a et n'aura joué que six matchs cette saison. Il n'avait plus joué aussi peu depuis l'année où il est passé professionnel, en 1998 : il en avait joué cinq matchs sur le circuit principal. Cette année, il n'a disputé que l'Open d'Australie. Il avait atteint le dernier carré, avant de s'incliner face à Novak Djokovic, futur vainqueur du tournoi.