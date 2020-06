Où trouver un hôtel prêt à affronter le Covid-19 ? Reportage à Naxos, en Grèce

Voyager pendant une pandémie peut être un défi, tout comme trouver le bon logement.

Dans leur lutte pour sauver une saison estivale raccourcie, les hôtels grecs ont rouvert avec des mesures de sécurité spécifiques pour prévenir la propagation du coronavirus.

Notre correspondant Panos Kitsikopoulos, s'est rendu dans un hôtel de Naxos pour voir ce qui a changé et il a pris une chambre:

"Alors, bienvenue, entrez, je vous en prie. Voici ma chambre, ici à Naxos. Au premier coup d'œil, vous ne vous rendez pas vraiment compte des changements importants, mais dans chaque chambre, vous disposez d'un désinfectant et d'une fiche d'information complète, vous expliquant comment assurer votre sécurité et celle des autres, sur la distance sociale, etc. À part cela, cet hôtel proposait autrefois un petit déjeuner buffet, mais plus maintenant, pour des raisons sanitaires évidemment. Vous devez cocher l'un des cinq menus la veille, pour qu'ils vous soient proposés le lendemain matin.Et toutes les télécommandes doivent maintenant être emballées dans du plastique, qui sera jeté, quand je partirai, et une nouvelle sera mise en place pour le prochain client."

Les restrictions publiées par l'Organisation nationale grecque de la santé ont été mises en place pour assurer la sécurité des travailleurs et des clients :

_Mesures d'arrivées et de départs : _

- Procédures d'enregistrement et de sortie sans contact

- Les portes des espaces publics restent grandes ouvertes

- Les clés des chambres sont aseptisées

- Heure de départ à 11h00 et heure d'arrivée à 15h00 pour assurer une bonne préparation de la chambre

En général, les grands rassemblements doivent être évités, chaque surface et chaque objet doit être désinfecté et les locaux, publics ou privés, doivent être nettoyés et ventilés en profondeur. En ce qui concerne les mesures que les clients des hôtels ne sont pas là pour voir, écoutons l'un des hôteliers de Naxos, Konstantinos Stamatopoulos.

"Nous avons dû faire la part des choses entre une chambre vide de type hospitalier et une belle chambre chaleureuse. Ensuite nous avons donc utilisé des matériaux de nettoyage spéciaux, certifiés et approuvés par l'Organisation nationale grecque de la santé, afin de ne rien négliger pour la sécurité de notre personnel et de nos hôtes".

Et notre correspondant a testé. Heureusement, le petit déjeuner lui a été servi dans un espace ouvert. Buffet ou pas, c'était ce à quoi il s'attendait en Grèce : copieux et délicieux !