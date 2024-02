Grèce : le pays va délivrer un visa accéléré aux touristes turques

Par Somaya Aqad, Euronews

Jusqu'à présent, les visiteurs turcs devaient présenter leurs documents au consulat grec d'Izmir et attendre l'approbation des autorités. Désormais, ils pourront se faire délivrer ce visa en Grèce. Selon les autorités locales, des milliers de personnes sont déjà intéressées.

PUBLICITÉ

Les voyageurs en provenance de Turquie pourront visiter une dizaine d' îles grecques avec un visa temporaire accéléré, a annoncé le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis après sa rencontre historique en décembre dernier avec le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan.

Le visa de sept jours qui sera accordé sur place sera valable pour dix îles : Kalymnos, Limnos, Leros, Kos, Lesvos, Chios, Samos, Kos, Rhodes, Symi et Kastelorizo avec un visa accéléré. Ce sont des îles très proches de la côte turque qui attirent les visiteurs de Turquie depuis des années malgré les relations diplomatiques "difficiles" entre Athènes et Ankara.

Le maire de l'île de Symi Lefteris Papakalodoukas, se félicite de cette avancée.

''Nous coopérons très bien avec les Turcs dans les domaines du tourisme et de la culture. Symi reçoit beaucoup de gens de Turquie, surtout des yachts. Environ 1 400 bateaux ont utilisé Symi comme point d'entrée dans les douanes de l'île. C'est un chiffre encore plus important pour une île beaucoup plus grande comme Rhodes. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce visa va rendre les choses beaucoup plus faciles pour les visiteurs turcs qui veulent visiter nos îles."

. Jusqu'à présent, les visiteurs turcs devaient présenter leurs documents au consulat grec d'Izmir et attendre l'approbation. Désormais, ils pourront se faire délivrer ce visa en Grèce. Selon les autorités locales, des milliers de personnes sont déjà intéressées.

L’île de Rhodes souhaite que ce visa soit mis en œuvre le plus rapidement possible afin de pouvoir accueillir davantage de touristes turcs dès cet été.

Iannis Papavasileiou est le président des l'association des hôteliers de Rhodes.

''Les visiteurs en provenance de Turquie vont se multiplier. Ils pourront rester quelques jours dans nos hôtels, ce qui permettra aux hôtels de réaliser des bénéfices, et il en va de même pour le marché local. Je pense que c'est très positif et que cela comblera un grand vide créé par l'absence de touristes israéliens. Nous avions beaucoup de touristes qui venaient de là-bas et je pense qu'ils pourraient être remplacés par ce nouveau marché."

En 2023, Plus de 30 millions de personnes ont visité la Grèce. Le tourisme représente 18% du produit intérieur brut (PIB)du pays. Le secteur du tourisme emploie plus de 900.000 personnes