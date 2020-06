L'OMS met en garde contre une résurgence du Covid-19 en Europe

La branche Europe de l'Organisation mondiale de la santé a prévenu jeudi 25 juin qu'au moins "trente pays ou territoires ont connu une augmentation des nouveaux cas cumulatifs" de Covid-19 au cours des deux dernières semaines.

"Dans onze de ces pays, l’accélération de la transmission a entraîné une recrudescence très importante qui, si elle n’est pas maîtrisée, poussera les systèmes de santé au bord du gouffre une fois de plus en Europe" a précisé le directeur de la branche Europe de l’OMS, Hans Kluge.

Quels sont ces onze pays et quelle est la situation dans chacun d'eux ? Beaucoup sont situés en Europe orientale ou en Asie centrale et sont surveillés par l'agence onusienne.

Suède

La Suède, qui n'a pas imposé de confinement contrairement à ses voisins scandinaves, a un taux de mortalité lié au Covid-19 parmi les plus élevés du monde. Le pays a enregistré plus de 1 000 nouveaux cas par jour en juin, et les données montrent que la courbe épidémique, en constante augmentation, commence tout juste à s'aplatir.

Selon l'épidémiologiste en chef de la Suède Anders Tegnell, l'augmentation du nombre de cas connus est due à l'augmentation du nombre de tests. Le nombre de cas graves en soins intensifs diminue dans le pays.

Arménie

En Arménie des centaines de nouvelles infections sont enregistrées quotidiennement dans le pays. Les données gouvernementales font l'état d'une augmentation récente de la courbe épidémique avec une forte transmission du virus.

Début juin, le Premier ministre du pays avait déclaré avoir été testé positif au Covid-19 ainsi que l'ensemble de sa famille. L'épidémie s'est aggravée après le confinement, qui s'est achevé au mois de mai. À ce jour, l'Arménie a enregistré près de 25 000 cas et environ 500 décès.

Moldavie

La Moldavie enregistre des centaines de nouveaux cas par jour, avec une augmentation significative observée dès le mois de juin. Le pays dénombre plus de 16 000 cas et plus de 500 décès. Dès le mois de mai, le pays a supprimé progressivement les restrictions liées à la pandémie, mais l'obligation de port du masque n'aurait été suivie que partiellement par la population.

Macédoine du Nord

Dès le mois de juin, le nombre de nouveaux cas quotidiens en Macédoine du Nord a dépassé les 100. Le petit pays compte environ 6 000 contaminations connues, et près de 300 décès. Les infections ont commencé à augmenter après la levée des restrictions par les autorités. D'après le ministre de la Santé, Venko Filipce, les habitants ont ignoré les avertissements concernant la distanciation sociale et les rassemblements.

Azerbaïdjan

Après avoir enregistré moins de 100 cas par jour jusqu'à la mi-mai, le pays enregistre près de 500 cas quotidiens depuis fin juin. Plus récemment, 590 personnes ont été testées positives en une seule journée dans ce pays d'un peu moins de 10 millions d'habitants.

Plus de 16 000 cas ont été confirmés dans le pays, et le nombre de décès se rapproche des 200.

Kazakhstan

Le Kazakhstan a connu une augmentation des contaminations depuis la mi-avril, enregistrant des centaines de nouveaux cas par jour le mois dernier. L'ancien président du pays, Nursultan Nazarbayev, et le ministre de la Santé, Yelzhan Birtanov, ont récemment été testés positifs au coronavirus. Le pays de 18 millions d'habitants a enregistré plus de 20 000 cas et près de 200 décès.

Albanie

Bien que le pays ait vu le nombre de cas de coronavirus diminuer en mai, les infections sont reparties à la hausse depuis la mi-juin. En Albanie, les mesures de distanciation sociale ne seraient pas suivies rigoureusement, malgré l'interdiction, toujours en vigueur, des grands rassemblements.

Le pays a enregistré plus de 2 000 cas et une cinquantaine de décès.

Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine a également connu une augmentation régulière des cas de Covid-19, après une diminution significative des infections quotidiennes.

Récemment, le pays des Balkans a atteint un record de 109 nouveaux cas enregistrés en une journée, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pic précédent de cas quotidiens avait été de 101 le 30 avril. Les autorités ont commencé à assouplir leurs restrictions de verrouillage fin avril. Le pays compte actuellement environ 4 000 cas et plus de 180 décès.

Kirghizstan

Une accélération de la transmission a été enregistrée au Kirghizstan au cours des dernières semaines après une certaine stabilisation en avril et en mai. Le nombre de cas confirmés quotidiennement a considérablement augmenté à la mi-juin, avec plus de 200 nouvelles contaminations par jour. Le Kirghizistan a enregistré environ 5 000 cas et une cinquantaine de décès dus au Covid-19.

Ukraine

L'Ukraine a enregistré plus de 40 000 cas de coronavirus dont un quart ont été confirmés au cours des deux dernières semaines. Le pays compte plus de 1 100 décès. Récemment, l'épouse du président Volodymyr Zelenskiy a été testée positive au Covid-19 et a été hospitalisée.

Kosovo

Le territoire du Kosovo a enregistré plus de 2 600 cas et près de 80 décès. Au moins 500 cas ont été enregistrés la semaine dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Le Kosovo a commencé à rouvrir ses entreprises à la mi-mai dans le cadre d'une sortie progressive du confinement. Mais le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions en raison de la recrudescence des contaminations.