Covid-19 : le Royaume-Uni entre retour à une vie normale et peur d'une seconde vague

Le virus est toujours là et pourrait bien profiter d'un allègement des mesures de confinement. Mais les hôpitaux disent qu'ils sont prêts.

"En ce qui concerne nos infrastructures, dit Alex Whitfield, du NHS Foundation Trust, nous cherchons à augmenter le nombre de lits de soins intensifs, en veillant à ce que nous ayons des espaces séparés dans les services d'urgence. Et en termes de personnel - notre personnel incroyable ! - nous les soumettons aux programmes de perfectionnement, y compris notre "Ecole de soins critiques", pour leur enseigner les compétences d'intervention en soins intensifs."

A Londres, l'une de nos correspondantes, Angela Barnes : "Le gouvernement dit que sa première ligne d'action contre une deuxième vague est une gestion locale efficace. Confiner les zones où le taux d'infection est jugé trop élevé, ce que nous avons déjà vu à Leicester par exemple. A défaut, il dit qu'il réintroduira d'autres mesures . Mais il est clair que la seule solution à long terme possible réside dans un vaccin".

Les entreprises britanniques elles aussi se préparent à une éventuelle seconde vague. Emily travaille pour un cabinet juridique, où, typiquement, la relation client est primmoridale : "Un environnement de travail comme celui-ci ou via Zoom s'est avéré être la nouvelle norme, et nous allons travailler comme ça aussi longtemps que nécessaire. Nous avons des bureaux à travers tout le Royaume-Uni, et nous sommes en train de les réintégrer - mais nous pouvons travailler à distance en cas de besoin. C'est aussi un moment crucial pour nous que de remettre les individus et les entreprises en marche dans un environnement sûr et légal, et c'est l'une de nos priorités".

Et pour ceux qui travaillent dans de plus petites entreprises, le défi n'est pas différent : il faut trouver à tout prix de nouveaux environnements de travail, et ce, de façon durable.

Donna Hubbard, The Evolve Company : "Nous nous préparons à la possibilité d'une deuxième vague en fournissant toutes nos solutions de coaching et de formation en ligne et nous construisons l'infrastructure en arrière-plan qui nous permettra de le faire au mieux, comme l'automatisation de certains processus".

Boris Johnson, accusé de négligence pour sa gestion du Covid, va t-il avoir une seconde chance ? Tout le monde au Royaume-Uni espère qu'il n'y aura pas de seconde vague. Mais pour le gouvernement, l'espoir n'est pas une option, et ce sont les moeurs qu'il faut changer, et peut-être pas seulement à court terme.