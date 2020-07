Port du masque obligatoire au Québec, et des mannequins pour gérer la distanciation à Montréal

Le Québec, province la plus touchée du Canada par le Covid-19, a rendu obligatoire le port du masque dans les transports en commun depuis lundi et annoncé qu'il en serait de même, dès samedi 18 juillet, dans tous les lieux publics fermés comme les commerces, bars et restaurants. D'ici deux semaines, les contrevenants seront passibles d'une lourde amende. Les bars et restaurants qui rouvrent petit à petit vont donc devoir faire avec cette nouvelle contrainte pour leur clientèle. Un restaurant était déjà sorti du lot quant à la mise en place des règles de distanciation, le Monarque, dans le vieux Montréal. Jérémie Bastien, chef et propriétaire du restaurant Le Monarque a expliqué sa démarche :

"Nous on a voulu donner plus d’espace aux clients. On n’a pas voulu retirer des tables ou mettre des panneaux de plexiglas. Donc ça permet d’habiller l’espace, de créer une atmosphère. Donc quand le lieu est habité par notre clientèle, les espaces un peu plus vides, sont eux habités par les mannequins, donc ça se fond un peu dans le décor".

La clientèle apprécie, tout du moins Nassim Habashi :

"Je trouve que c’est une idée magnifique pour faire la séparation entre les tables et pour rendre l’ambiance beaucoup plus agréable compte tenu de la situation actuelle."

Et cerise sur le gâteau, les mannequins sont habillés de tenues soigneusement choisies par un styliste et elles sont à vendre. Les bénéfices seront versés à des œuvres de charité. Une manière pour ce restaurant montréalais de se distinguer.

Le Québec comptait samedi plus de 56 000 cas de Covid-19 et 5 620 décès, contre environ 107 000 cas et 8 8O9 décès pour l'ensemble du Canada.